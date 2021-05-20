أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 11 مصابا استقبلهم المستشفى العام، إثر إصابتهم في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي «المحلة - كفر الشيخ»، اليوم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة والعلاقات العامة بالمحافظة، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وزيارتهم في المستشفى، وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة.

وقال مصدر طبي في تصريح لـ«الوطن»، إن المستشفى استقبل المصابين «أحمد محمد العجمي 42 سنة، أمورة طلعت فرج، 35 سنة، إيمان عبدالله الطحان، 35 سنة، فايزة أحمد عبدالوهاب، 50 سنة، وائل مسعد مسعد 49 سنة، سعدية عبداللطيف عبدالمقصود، 50 سنة، إلهام محمود بديع، 25 سنة، هانم محمد العجمي، 50 سنة، فايزة أحمد عبدالعزيز، 28 سنة، أنعام بديع ندا، 45 سنة، راضية محمود بديع، 23 سنة»، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور بسيطة وسحجات.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما ترفع الأجهزة المعنية آثار الحادث من على الطريق لعدم تأثر حركة الطريق بالحادث.