ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 15 مليون جنيه في القليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ15 مليون جنيه تقريباً.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية بالواقعة، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية أن المتهمين لهم معلومات جنائية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وألقى القبض عليهم وبلغت جملة المبالغ والممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

في وقت سابق تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في حملة أمنية مكبرة علي تجار السلاح والمخدرات بالقليوبية قبل العيد، حيث جري ضبط المتهمين وبحوزتهم 1300 جرام هيروين و2 فرد خرطوش وبندقية خرطوش بمدن شبين القناطر وطوخ ومركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.