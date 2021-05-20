صديق: إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة خلال شهرين

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنّه جار إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال شهرين، مشيرًا إلى وجود مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح مثل حدائق أكتوبر ومشروع معا مدينة السلام والمرحلة الخامسة من مشروع بشاير الخير، وستكون جاهزة لاستقبال وتسكين الأهالي من المناطق العشوائية، على أن يتبقى مشروع مثلث ماسبيرو حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف صديق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ أهالي مثلث ماسبيرو حصلوا على القيمة الإيجارية من أجل السكن خارج المنطقة على أن يعودوا إلى وحداتهم في نهاية العام.

وتابع رئيس صنوق تطوير العشوائيات: «وفيما يخص منطقة مثلث ماسبيرو أيضا، فهناك منطقة استثمارية ومنطقة أخرى سكنية، ومثلث ماسبيرو مملوك لشركات وصغار ملاك والدولة لا تمتلك فيه إلا مسجد أبو العلا ومتحف المركبات ومبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، واستقطعنا من هذه الشركات قطعة الأرض التي بنينا عليها المباني للأهالي الراغبين في العودة بواقع 1000 وحدة، وهناك 3200 أسرة حصلت على تعويضات مناسبة، وحصل 560 أسرة على شقق في حي الأسمرات».

وأردف المهندس خالد صديق رئيس صنوق تطوير العشوائيات، أنّ الدولة اتخذت إجراءات لضمان عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، إذ بنت مجتمعا عمرانيا كاملا وشاملا لجميع الاحتياجات وخلق فرص عمل، إضافة إلى شبكة مواصلات في المدن الجديدة، لكن ذلك سيكون مقابل بعض الالتزامات من جانب المواطن وهي منع عدم بيع الوحدة أو تغيير شكلها المعماري: «كنا مع رئيس الوزراء أول أمس في مشروع رأس البر، وشاهد دولة الرئيس أنّ بعض الأسر دهنت البلكونات بلون مختلف من الداخل وأنذرناهم وأعدنا اللون إلى أصله».