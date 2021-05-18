«تطوير العشوائيات»: أنفقنا 31 مليار جنيه حتى الآن

قال المهندس خالد صديق، رئيس تطوير صندوق العشوائيات، إن الدولة في البداية استهدفت 357 منطقة عشوائية، واستطاعت تجاوز 320 منطقة حتى الآن بميزانية وصلت لـ31 مليار جنيه، ضمن 39 مليار جنيه خصصتها الدولة لتطوير العشوائيات، وسيتم إنفاق الباقي خلال شهرين.

وأضاف «صديق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن محافظة القاهرة فقط أنفق على العشوائيات فيها حوالي 16 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا معهم لبحث تفاصيل تسكين الأهالي، مؤكدا أنهم ينتقلون إلى المناطق الجديدة بحقائب الملابس فقط، لأن الوحدات السكنية الجديدة مجهزة تجهيزًا كاملا.

وتابع رئيس تطوير صندوق العشوائيات، أن مشروع بطن البقرة بدأ الإزالة فيه قبل العيد، ثم عادوا للعمل مرة أخرى بعد عيد الفطر، موضحا أنهم في البداية كانوا سينقلون 1300 أسرة، ولكن بعد التظلمات قد يصل العدد إلى 1800 أسرة إلى الأسمرات، والمرحلة التالية هي «عزبة أبو أرض»، وبها حوالي 4400 أسرة، والمشروع الخاص بهم جاهز ورئيس الوزراء وجه وزارة التضامن لاستكمال فرش الوحدات السكنية لنقلهم عند بدء الإزالة، وهناك مشروعات أخرى ستكون جاهزة قريبا مثل مشروع أرض الإنتاج الحربي.

وأوضح أن مصر حاليا في فترة جني ثمار هذه المشروعات، وخلال شهور قليلة نستطيع القول إن مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة، وبعدها سيدخلون في مبادرة جديدة وهي مرحلة المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وتطوير عواصم المدن، مشددا على أنه كل يوم هناك مبادرة جديدة.

ولفت إلى أن كل مشروع له خطة خاصة به، ويحددون نقل الأهالي والمناطق التي سينتقلون لها، أو السكن في نفس المشروع الذي سيتم تطويره، موضحا أن الناس الذين ينتلقون للأماكن الجديدة يتأقلمون مع هذه المناطق، ويقولون لأنفسهم «إحنا إزاي كنا عايشين كدة، إحنا ضيعنا عمرنا».

وشدد على أنه من حق المواطن أن يعيش في منطقة جيدة، ويعيش حياة تناسب مستقبل أبنائه.