الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة السيارة

قبل أن تذهب لاستخراج رخصة قيادة السيارة يجب عليك أن تجهز الأوراق المطلوب تقديمها في وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك المثبت في بطاقة الرقم القومي، وأن استيفاء الأوراق هي الخطوة الأولى للبدء في إجراءات استخراج الرخصة، وهي جانب فني داخل المرور مثل اختبار القيادة وغيره من الاختبارات وتحصل على الرخصة بعد اجتياز تلك الاختبارات.

«الوطن» تستعرض الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة 2021:

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- ألا يقل السن عن 18 عاما.

- نموذج 256 مرور، وهو نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة.

- اللياقة الطبية لرخصة القيادة من خلال استخراج شهادتين طبيتين، باطني ونظر وحاليا، يتم عملهما بوحدة المرور الخاصة بك.

- تقديم 4 صور مقاس 4 في 6 حديثة.

- تقديم صورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل في حالة إثبات المهنة حاصل على مؤهل وليس موظفًا.

- يشترط نجاح المتقدم في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور.

- إحضار شهادة المخالفات في حالة التجديد فقط.

أما بخصوص المصاريف الخاصة باستخراج الرخصة فهي كالآتي:

- رسوم الكشف طبي وفصيلة الدم وقدرها 285 جنيها.

- رسم الضريبة 615 جنيها، شاملة رسم تنمية موارد الدولة، والتأمين.

- نموذح 256 لطلب الرخصة بـ6.5 جنيه.

- نموذج اختبار إشارات بـ10 جنيهات.

- ملف وحافظة بـ35 جنيها.

- طابع شرطة بـ15 جنيها.

- استمارة بيانات بـ105 جنيهات. وبذلك يكون 1070 جنيها هي إجمالي رسوم استخراج الرخصة أو تجديدها.