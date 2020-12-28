مع تصاعد إصابات كورونا.. نقابة أطباء الأسنان تعلق على غلق العيادات

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن دعوات غلق عيادات أطباء الأسنان، خشية انتشار فيروس كورونا، غير واردة للتنفيذ لأن أطباء الأسنان هم أكثر الفئات التزاما بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الطبية، مؤكدا أن الاستجابة لتلك الدعوات لن يكون إلا للضرورة القصوى، قائلا: لا أعتقد أن أحدا سيتحمل هذا الإغلاق، البلد لم تغلق لماذا نغلق نحن وخاصة أننا أكثر الناس التزاما بالإجراءات الاحترازية من قبل انتشار الفيروس، مضيفا أن تلك الدعوات خرجت من قبل في الموجة الأولى لانتشار الفيروس ولم تحقق صدى إلا ضئيل جدا.

وأضاف هيكل في تصريحات لـ«الوطن»: عدد قليل من العيادات هو من استجاب إلى غلق العيادة بسبب فيروس كورونا، كما أننا أصدرنا تعليمات للأطباء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، منها ارتداء الفيس شيلد وكمامتين فوق بعض، والتطهير بين كل مريض ومريض في العيادة ضروري والحرص على عدم خلع الكمامة إلا بعد خروج المريض تماما وإتمام عملية التطهير ربما يكون هناك رزاز في الجو.

نقيب الأسنان: دعوات إغلاق العيادات غير واردة على الإطلاق

وتابع نقيب أطباء الأسنان: دعوات إغلاق العيادات غير واردة على الإطلاق، كما أن عدد الأطباء الأسنان الذين تمت إصابتهم بكورونا، أقل من أي فئة أخرى من الأطباء، فأطباء الأسنان لديهم وعي كبير بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، من أي فئة أخرى للأطباء، كما أننا أعلنا نشرة وتم تعميمها لكي يلتزم بها الأطباء في جموع المحافظات للحفاظ على أرواحهم في ظل انتشار الوباء.

وكانت وزارة الصحة والتوجيهات العامة لمنظمات الصحة العالمية، أصدرت منشورا حذرت فيه من من أي إجراء خاص بجراحة أو تركيب الأسنان، مؤكدة أنه تعامل مثير للرذاذ ويستلزم أعلى درجات الوقاية.

كما صدرت توجيهات هيئة طب الأسنان الأمريكية (ADA) ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بتأجيل كافة الإجراءات غير الضرورية واتخاذ أقصى درجات الحماية حال الضرورة للعلاج داخل عيادات الأسنان.