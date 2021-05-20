توقعات بارتفاع أسعار الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة

توقع السكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية المصرية، نادي نجيب، ارتفاع أسعار الذهب تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الذهب تراجعت 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتراجع سعر الأوقية عالمياً إلى 1865 دولاراً.

وأوضح سكرتير شعبة المشغولات الذهبية، أن الوقت يعد مناسبا للبيع والشراء خلال الفترة الحالية نظراً لهدوء حركة البيع عقب عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن سعر الذهب عيار 24 سجل 913 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 نحو 800 جنيه، وعيار 18 نحو 685 جنيهاً.

وأضاف سكرتير شعبة المشغولات الذهبية، إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 6380 جنيهاً.

كانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت بأكثر من 10 جنيهات منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة بصعود المعدن الأصفر عالمياً.