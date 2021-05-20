أفلام تطرح في السينمات قريبا.. بينها ماما حامل

بعد قرارات الحكومة خلال موسم عيد الفطر، وفرض مواعيد لعمل دور العرض والسينمات، لم يذهب الكثيرون إلى السينما ولم تلقى الأفلام القليلة المعروضة رواجا كثيرا، لذا ينتظر الناس الأفلام الجديدة التي سيتم طرحها وينتظرون فتح دور العرض للجمهور كما يريدون.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز الأفلام التي سيتم طرحها قريبا في السينمات وستكون متاحة للجمهور ومواعيد عرضها.

أفلام سيتم طرحها قريبا في السينمات

فيلم ماما حامل

وطرحت شركات نيوسينشرى ومصر العالمية وسينرجى فيلمز، البوستر الرسمي لفيلم ماما حامل، بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

وأعلنت الشركة، طرح الفيلم الكوميدي في السينمات ابتداءً من 2 يونيو في دور العرض المصرية، و3 يونيو في دول الخليج العربي.

ويضم البوستر، أبطال الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، وهدى الأتربي.

فيلم الشنطة

وكشف الفنان محمد عبدالعظيم، أحد أبطال فيلم «الشنطة»، موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكدًا أنه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل.

ونشر عبدالعظيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر فيلم «الشنطة»، الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدي معلقًا: «فيلم الشنطة 15 يونيو بجميع دور العرض».

فيلم «الشنطة»، تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، دانا حلبي، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، إخراج أحمد البدري.

فيلم للإيجار

نشر المخرج إسلام بلال، بوستر دعائي يشير إلى طرح فيلمه الروائي الطويل الأول «للإيجار» في دور العرض قريبا.

أبطال فيلم للإيجار الفنان خالد الصاوي، محمد سلام، وشيري عادل.

وشارك الفنان خالد الصاوي، في الحملة الدعائية للفيلم بنشر البرومو الترويجي عبر حسابه بموقع «تويتر»، معلقا عليه بقوله «الإعلان الرسمي لفيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي و محمد سلام.. قريبا».