أسعار النجف في الأسواق.. خشب وكريستال واستانلس

يتطلب تجهيز المنزل اختيار النجف المناسب لكل غرفة، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين المقبلين على تجهيز شقة جديدة أو راغبي تجديد المنزل وإضافة بعض اللمسات المختلفة به، عن أسعار النجف في الأسواق، لاختيار الأنسب لهم.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار النجف بمختلف الأشكال والأنواع، وذلك على النحو التالي:

سعر النجف الخشبي مودرن

تراوح سعر النجف الخشبي 200 جنيه حتى 700 جنيه باختلاف الحجم والشكل.

سعر نجف غرف الأطفال

يبدأ سعر نجف غرف الأطفال بين 90 جنيها حتى 500 جنيه.

سعر النجف المعدني مودرن

يختلف سعر النجف المعدن بين 1000 جنيه حتى 4000 جنيه باختلاف الحجم وعدد المصابيح والشكل.

سعر النجف أكثر من إضاءة

يبدأ سعر النجف الذي يحتوي على أكثر من إضاءة أصفر وأبيض من 900 جنيه حتى 5000 جنيه باختلاف الحجم والشكل.

سعر النجف الاستانلس مودرن

يبدأ سعر النجف الاستانلس من 4000 جنيه حتى 7000 جنيه وفقا للحجم والشكل نظرًا لارتفاع سعر الاستانلس.

سعر النجف الكلاسيك

تختلف أسعار النجف الكلاسيك بين 900 جنيه حتى 3000 جنيه باختلاف الحجم والشكل

سعر النجف الكريستال

تبدأ أسعار النجف الكريستال بين 600 جنيه حتى 8000 جنيه باختلاف الحجم.

أسعار الستائر في الأسواق

كما يهتم المواطنون بأسعار الستائر في الأسواق أيضًا، سواء الراغبين في تجهيز شقة جديدة أو بهدف التغيير، حيث جاء سعر ستارة التولي بـ80 جنيها، وسعر الستارة القطيفة يبدأ من 150 جنيها لمترين، أما سعر الستارة الشيفون يبدأ من 35 جنيها للمتر.

ويبدأ سعر الستائر الحرير من 90 جنيها للمتر لمختلف الألوان، أما سعر ستارة بلكونة قماش ثقيل خشن يبدأ من 25 جنيها.