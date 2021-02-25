شطب شقتك صح.. نصائح مهندس ديكور لدهان الشقة وسعر المصنعية المناسب

تعتبر مرحلة الدهانات من المراحل الهامة في تشطيب الشقة، فهي تبرز الشكل النهائي لها، ويجب اختيار الألوان المناسبة لمساحتها، وطلاؤها بطريقة صحيحة، ويقدم مهندس الديكور مصطفى نوح نصائح لقراء «الوطن» لتنفيذ مرحلة الدهانات دون أخطاء.

يقول نوح إن أبرز الأدوات المستخدمة في الدهانات هي «السيلر» والمعجون، ودهانات بلاستيك للوجه التمهيدي للدهان النهائي، لون الدهان النهائي، كرتونة أو مشمع للأرضيات، معجون للشروخ البسيطة وعلبة ألوان مركزة.

يبدأ «النقاش» بتنظيف الحوائط وضع كرتون أو مشمع على الأرضيات والشبابيك والوزر، وتقفيل الأبواب بالاسترتش، وبعد العزل جيدًا، يدهن النقاش الحوائط بوجه «سيلر» لغلق مسامات الحائط، ثم يقوم بسحب أول سكينة معجون بالطول، ثم الثانية بالعرض مع إضافة لون، وبعد السكينة الثالثة يتم سنفرة الحوائط، علمًا بانه في حال كانت المحارة سيئة تحتاج الدهانات لمعجون بكمية أكبر، وبعد السنفرة يتم دهان أول وجه بلون قريب من اللون النهائي وذلك للتأسيس.

وأوضح نوح أن المرحلة التالية يقوم العميل بشراء اللون كمبيوتر، وإذا أراد العميل تكلفة أقل يختار العميل اللون ويقوم بإللاغ النقاش الذي يطلب منه الأدوات المطلوبة ويقوم بتنفيذه.

نصائح لاستلام الدهانات بشكل صحيح

ولكي يتم الاستلام بشكل صحيح أكد مهندس الديكور أنه يجب أن يكون مع العميل «بويا» زائدة ليتم استخدامها في حال حدوث خدش أو غيره، يجب التأكد أن الحوائط ملمسها ناعم، ومن الأفضل ان يقوم العميل بالاستلام في وقت تكون الإضاءة واضحة به في النهار أو مع تشغيل إضاءة قوية لأن الإضاءة تبرز عيوب الدهانات بشكل واضح.

أسعار مصنعية دهانات الشقة

وتراوح سعر مصنعية النقاش لدهان الحوائط بين 20 جنيها و45 جنيها للمتر، باختلاف المساحة والديكورات في الشقة.