شطب شقتك صح.. نصائح لتنفيذ الجبسوم بورد ومتوسط سعر المتر

يتطلب تشطيب الشقة مجهودا كبيرا للوصول للشكل النهائي، الذي يرغب صاحب الشقة في تنفيذه دون الوقوع في أخطاء، بداية من المحارة والكهرباء والسباكة وصولا لاختيار السيراميك والجبسوم بورد وألوان الدهانات، ويتطلب تنفيذ الجبسون بورد بشكل صحيح، نصائح يجب اتباعها، يقدمها المهندس مصطفى نوح لقراء «الوطن» على النحو التالي:

يقول مصطفى نوح إنه يجب تحديد الرسومات والأبعاد ثم رفع المقاسات من قبل الفني، ثم توريد الخامات المختلفة، واختيار نوع الجبس المناسب بأن يتم استخدام الجبس الأبيض في الأسقف الخاصة بالصالة والغرف والطرقة، على أن يتم استخدام الجبس الأخضر في مناطق الرطوبة فهو مقاوم للرطوبة، أما الجبس الأحمر مقاوم للحريق، ويتم استخدامه عند تنفيذ مكتبة بالشقة لأنه يتسم بالمتانة.

وأضاف «نوح» أنه يجب أن يتم تنفيذ الاستيل على مسافة 60 سم من السقف، لكي يكون الجبسوم بورد ثابت، ونصح مصطفى نوح المواطنين بأنه يجب اختيار خامات جيدة لتنفيذ الجبسوم بورد، وبعد تركيب الجبسوم بورد يتم وضع شاش وميتال في الزوايا ويقوم الكهربائي بتنفيذ أماكن «الاسبوتات».

أسعار الجبسوم بورد

ويتراوح سعر متر الجبسوم بورد الأبيض بين 120 جنيها و180 جنيها للمتر، أما الجبسوم بورد الأخضر يبدأ سعر المتر به من 140جنيها، ويبدأ سعر متر الجبسوم بورد الأحمر من 160 جنيهًا، وفق خامات الجبسوم بورد وسماكة الاستيل المستخدم في تثبيت الجبسوم بورد.

وقدم مصطفى نوح نصائح لتنفيذ الكهرباء بشكل سليم تتضمن أن يحدد صاحب الشقة أماكن كل شيء سواء الأباليك، طقم الحمام والسخان والبوتاجاز والغسالة وغسالة الأطباق، والبوتاجاز والراوتر، وغيرها ويوضحها للكهربائي، لتنفيذ الكهرباء وأماكن الفيش على هذا الأساس، وتحديد الخامات المناسبة للتنفيذ والارتفاعات الصحيحة لكل بند، ويجب التأكد من شراء الأسلاك من مكان موثوق به كي تكون أصلية، ناصحا بعدم التوفير في أدوات الكهرباء نهائيًا أو شرائها من مكان غير موثوق، لأن ذلك قد يتسبب في حرق الأجهزة، وقد يصل الأمر إلى حريق في الشقة، كما يجب التأكد من أنّ الكهربائي متقن في عمله، والوقوف معه وقت التنفيذ لتجنب النصب.