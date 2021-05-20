وصول ملكة جمال صربيا للغردقة في رحلة للترويج السياحي

استقبلت مدينة الغردقة ملكة جمال صربيا الفائزة بلقب «مس ايكو2020»، في مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والتى أقيمت فعاليتها بأحد المنتجعات السياحية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

وكشف محمد عيد، مدير التسويق بمجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، استضافة الغردقة لـ«لابينوف»، ملكة جمال صربيا لعدة أيام ويشمل برنامج الزيارة رحلات سياحية إلى مزارات وجزر بحرية وعدد من الفنادق، بهدف الترويج للسياحة في مصر ومدينة الغردقة على وجه الخصوص.

وأكد «جوجوسلاف لى فوكادينوفيك»، سفير جمهورية صربيا في القاهرة تميز العلاقات المصرية الصربية وأن مصر وخصوصا مدينة الغردقة بالبحر الأحمر تعتبر ثاني الوجهات السياحية المفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان، ما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب.

كانت الغردقة استضافت مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 202‪0 بمشاركة ممثلي 25 دولة حول العالم بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر من العام الماضي بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وقع الاختيار على ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات في صربيا وروسیا وكازاخستان لیكونوا سفيرات في دولهم وباقي دول العالم، كما تم منحهم إقامة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع على مدار عام كامل بفنادق المدن السياحية المصرية بالغردقة وشرم الشیخ ومرسی علم وسهل حشیش.