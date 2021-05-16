الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تتجاوز الـ40 درجة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 39 درجة، بينما تسجل محافظات شمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد لتصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص، وسرعان ما تتحسن هذه الأجواء في اليوم التالي بدخول الهواء الشمالي الغربي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأقل في درجات الحرارة، كالتالي:

السلوم درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 والمحسوسة 27.

مطروح درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 والمحسوسة 27.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 والمحسوسة 31.

بلطيم درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17 والمحسوسة 32.

سيوة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17 والمحسوسة 35.

نخل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17 والمحسوسة 36.

كاترين درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18 والمحسوسة 33.

وادي النطرون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18 والمحسوسة 36.

دمنهور درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18 والمحسوسة 36.

دمياط درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 والمحسوسة 30.

طنطا درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19 والمحسوسة 39.

رفحدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 والمحسوسة 35.

العريش درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19 والمحسوسة 36.