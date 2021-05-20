إصابة مأمور قسم ثان الفيوم في حادث انقلاب سيارته

أصيب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، اليوم، في إنقلاب سيارته على طريق «القاهرة - الفيوم»، أثناء عودته من قضاء إجازة العيد برفقة أسرته في القاهرة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، فيما انتقلت قيادات مديرية أمن الفيوم للمستشفى للاطمئنان على حالةته الصحية.

إخطار أمن الفيوم بالحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بالفيوم، بإصابة العميد مصطفى محمد نجيب المصري، 50 عاماً، وشهرته العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكي.

انتقال الشرطة لمعاينة الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مديرية أمن الفيوم، إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه، وتبينّ أنّ إطار السيارة انفجر خلال عودته من إجازته ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة على طريق مصر الفيوم، أمام البوابات الهيكلية لمحافظة الفيوم.

إصابة مأمور قسم ثان بالعمود الفقري

وجرى نقل العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، إلى مستشفى الفيوم العام، بعدما تبين إصابته بالعمود الفقري بالإضافة إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجرى الآن عمل الإشعة والفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة في حالة التأكد من إصابته بإصابات خطيرة.

إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية

وتمكن ضباط المرور والحماية المدنية من إزالة آثار الحادث ووضع السيارة على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، كما تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.