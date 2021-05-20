متى يفتح الطيران بين مصر والسعودية؟.. مصدر بـ«الطيران» يوضح

مع بدء وصول أولى الرحلات السعودية إلى مصر، أمس الأربعاء، إلى شرم الشيخ، حيث وصل رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتي الرياض وجدة، بدأت التساؤلات تطرح حول متى يُفتح الطيران بين مصر والسعودية.

متى يُفتح الطيران بين مصر والسعودية

بحسب مصدر بوزارة الطيران المدني، لـ«الوطن»، فإن ما حدث يوم 18 مايو الماضي، هو إن المملكة العربية السعودية أزالت مصر من قائمة الدول المحظور سفرها التي كانت موضوعة عليها مصر منذ نهاية فبراير الماضي وحتى 17 مايو، حيث كانت حظرت سفر مواطنيها خارج المملكة، وأصدرت يوم 17 مايو قائمة، ضمت 13 دولة ليس من بينهم مصر، ما يعد موافقة على سفرهم لمصر، بشرط تلقيهم لقاح فيروس كورونا وموافقة السلطات الطبية على السفر.

والوضع مختلف بالنسبة للرحلات المصرية المفترض توجهها للسعودية، حيث لا يزال قرار تعليق دخول المصريين للسعودية ساريا، ضمن حزمة قرارات اتخذت منذ فبراير الماضي، من ضمن 20 دولة حظرت مواطنيها من دخول أراضي المملكة، بسبب فيروس كورونا، وسمحت فقط بدخول بعض الفئات المستثناة من مصر، كالمصريين العاملين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والسعوديين والدبلوماسيين، وهي فقط الرحلات المستمرة منذ فبراير وحتى الآن.

وتابع المصدر: «حتى الآن لا جديد بشأن السماح بسفر المصريين للسعودية».

الطيران المدني: التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية

يذكر أن وزارة الطيران المدني، أكدت التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لتوصيات المنظمات الدولية، وأن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.