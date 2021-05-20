إعادة عرض «ضل راجل» على «الحياة» السبت.. وياسر جلال: مسلسل هادف

تبدأ قناة الحياة في إعادة عرض مسلسل ضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال، يوم السبت المقبل، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2021، وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لمناقشته قضايا اجتماعية وأسرية.

وقال الفنان ياسر جلال لـ«الوطن»: إن اختياره لتقديم مسلسل «ضل راجل» نابع من ملامسته للمجتمع: «دائمًا ما أبحث عن العمل الذي يلامس الناس و«يشوفوا نفسهم فيها»، لا أعمل بعيدًا عن المجتمع ولا أريد الانفصال عن حياتهم ومشكلاتهم ومشاعرهم وطموحاتهم وأفكارهم، هذا العمل مصري جدًا وشعبي، وبيناقش قضية مهمة جدًا، وأنا سعيد بتقديم عمل فني يحمل رسالة مهمة».

ياسر جلال يعبر عن اعتزازه بالأعمال الهادفة البعيدة عن الابتذال

وعن اختياره اسم «جلال» للشخصية التي يؤديها في «ضل راجل»، إذا ما كان لها دلالة معينة أوعلاقة بوالده الراحل، قال «جلال»: «صناع العمل هم من قاموا باختيار اسم «جلال»، والمؤلف أحمد عبدالفتاح رأى أن هذا الاسم مناسب للشخصية التي أقوم بتجسيدها، واتكلنا على الله بهذا الاسم، لأنه عجبني جدًا وعلى اسم والدي الله يرحمه، أنا رجل مصري وعربي وبعتز بمصريتي وعروبتي، ورجل شرقي وزي كل الناس عندي اهتمام بأن تكون الأعمال التي أقدمها بها رسالة مهمة، وألا يكون بها شيء خادش للحياء، والحفاظ على مشاعر المتلقي، وأن يكون ما أقدمه في إطار محترم وشيك وراقي، وألا يكون هناك نوعًا من الابتذال أوالإسفاف».

ووجه الفنان ياسر جلال التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب تحمسها لمسلسل ضل راجل، بقوله: «أريد توجيه الشكر لشركة سينرجي تامر مرسي، وحسام شوقي اللذان تحمسا لمسلسل «ضل راجل» ولم يبخلا عليه بأي شكل نهائيًا، وفريق الإنتاج بقيادة المنتج الفني فتحي إسماعيل، ومدير الإنتاج فؤاد صالح، الذين قدموا كل الدعم للمسلسل».

ياسر جلال يتعاون للمرة الثانية مع المخرج أحمد صالح والأولى مع المؤلف أحمد عبدالفتاح في «ضل راجل»

وعبر ياسر جلال عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد صالح: «هذه هي المرة الثانية التي أعمل فيها معه، وأريد أن أوجه الشكر له، المرة الأولى التي عملت فيها معه كان من خلال مسلسل «لحظات حرجة» منذ أكثر من 10 سنوات، و«ضل راجل» هي التجربة الثانية التي جمعتنا سويًا، وهو مخرج فاهم ودقيق جدًا وأضاف لي الكثير، وأنا أحب هذه النوعية من المخرجين».

وعن تعاونه مع المؤلف أحمد عبدالفتاح، قال الفنان ياسر جلال «هذه أول مرة يتم التعاون بينا، وهو من أجمل وأعظم الكتاب الذين عملت معهم، لأنه خبرة ويعرف ماهية البناء الدرامي والجمل الحوارية التي يقدمها في منتهى الجمال والروعة، وهو كتب «ضل راجل» بنوع من التحدي، وعايز يقول من خلاله أنا أحمد عبدالفتاح وأنا سعيد بالتعاون معه».