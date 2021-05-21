بيب جوارديولا يكشف عن تفاصيل تجربته مع نيسان «ليف» الكهربائية

كشف بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن توقعه لثورة السيارة الكهربائية، واصفاً الإثارة الفريدة والشعور بالفخر الذي يوفره التنقل عديم الانبعاثات.

منذ أن بدأ رحلته الخاصة بالمركبة الكهربائية قبل ثلاث سنوات ، احتضن جوارديولا بالكامل عالم القيادة الكهربائية، بعد تجربة المزيج المبتكر من الطاقة المستدامة والإثارة التي تقدمها LEAF ، واكتشف جوارديولا كيف ترسم القيادة الكهربائية بالكامل صورة إيجابية للسيارات الصديقة للبيئة، اليوم وفي المستقبل.

وأجرى بيب جوارديولا حوارًا مع شركة نيسان وجاء كالتالي:

ما الذي جعلك ترى سيارة نيسان ليف الكهربائية بنسبة 100٪ على أنها وسيلة تنقل قابلة للتطبيق؟

- أحد الأسباب الرئيسية لاختيار EV هو تقليل تأثيرها على البيئة ومع ذلك، أردت أيضًا الحفاظ على الشعور بالإثارة خلف عجلة القيادة، مع نيسان ليف وقوتها الكهربائية، تسارع فوري والتقنيات المتقدمة، تجربة القيادة مستدامة وقوية.

في مجال عملك أنت معروف بكونك رجل مبتكر كيف تعتقد أن هذه العقلية لعبت دورا عند اختيار سيارة كهربائية؟

- أحاول الحفاظ على الابتكار كجزء من عقليتي وطريقة تفكيري، كما هو الحال مع تكتيكات كرة القدم، لا يوجد موقف أو خصم هو نفسه وأعتقد أن الابتكار مهم لمواكبة العصر المتغير، وخلف ليف مثال رائع على الابتكار في الحياة اليومية

- ما هي أكثر اللحظات متعة التي مررت بها مع LEAF؟

- كان التصوير مع نيسان العام الماضي لتصوير فيلم Pep Loves His LEAF ممتعًا للغاية، لقد كان رائعًا أن أتباهى ببعض ميزات ليف ونأمل أن أشجع المزيد من الناس على قيادة السيارات الكهربائية، عائلتي جميعًا تريد الركوب في سيارة LEAF الخاصة بي، وعلى الرغم من أنها تبدو صغيرة ، إلا أنها رائعة لأن الجميع يناسبها.

- ما هو الدور الذي تعتقد أن السيارات الكهربائية تلعبه في ابتكار التنقل ومستقبله؟

- تعتبر السيارة عنصرًا أساسيًا في حياة الناس اليومية من خلال اعتماد المزيد من وسائل التنقل الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية، يمكننا إحداث تأثير كبير على كوكبنا، كما القيادة الخالية من الانبعاثات هي أحد أفضل مسارات العمل بالنسبة مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

ما العادات المستدامة الأخرى التي تتبعها؟

- أحاول استخدام قدر أقل من البلاستيك وأضمن إعادة التدوير حيثما أمكن ذلك.

- سؤال: ماذا تريد أن تقول للجيل القادم من السائقين عن السيارات الكهربائية؟

- أود أن أخبر الجيل القادم من السائقين أن قيادة السيارات الكهربائية أكثر متعة من السيارات التي امتلكتها عندما حصلت على رخصة قيادتي لأول مرة، وتساعد بعض الخيارات المسؤولة بشكل جماعي، كفريق واحد، على تحسين حياتنا اليومية والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.