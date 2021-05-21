محافظ الغربية: الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بـ28 قرية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع لعدد 28 قرية من قرى المحافظة، لتصبح 12 متراً بدلاً من قيود الارتفاع السابقة، والتي تتراوح ما بين 6 و9 أمتار، وذلك ضمن جهود المحافظة لتعديل قيود الارتفاع بعدد 123 قرية.

جاء هذا القرار كاستجابة من محافظ الغربية لمطالب أهالي تلك القرى، وفي إطار حرص المحافظة على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في قرى المحافظة، حيث يتيح القرار السماح باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، والذي سيسهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية الدولة المصرية 2030.

القرى التي شملها القرار تتضمن «كفر ميت حواي، منية طوخ، كفر حانوت القبلي، السملاوية ، دهتورة، كفر قرطام، كفر أبو داوود، نفيا، مشال، شبراريس، منية البندرة، ميت حواي، كفر شاهين، المنشأة الكبرى، كفر الشيخ مفتاح، ميت غزال، ميت حبيش القبلية، شفا وقرون، أبو العز، كفر المنصورة، كفر بلضم، الدلجمون، سندبسط، الأنبوطين، بقلولة ، كفر حانوت، كفر شبرا قلوج، وسبرباي».