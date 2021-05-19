محافظ الغربية يفتتح «مشروعات خدمية» بتكلفة 48 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية خلال جولة اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بمراكز «قطور، زفتى وسمنود»، بتكلفة 48 مليون جنيه، وذلك بحضور النواب «عبد الله الشيخ، أحمد يحيى، محمد زايد، أحمد دراج، سحر العشري»، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى شعبان، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عبد السلام بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي.

افتتاح مشروعات خدمية لأهالي قري سمنود وزفتي وقطور

بدأت الجولة بافتتاح محطة الصرف الصحي بقرية النمكية بمركز قطور والتي تم إنشائها لتخدم 2500 نسمة بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، لتجميع مياه الصرف الصحي من منازل القرية وضخها لمحطة الرفع الرئيسية بالعتوة ومنها إلى محطة المعالجة بالريانية تمهيداً لخروج المياه المنقاة إلى مصرف العتوة.

وأوضح المهندس عبد السلام بركات، أن المحطة تتكون من محطة رفع تتضمن مضختين أساسية إلى جانب مضخة احتياطية قادرة على صرف 20 لتر /ثانية، مزودة برافع 18 متر للمضخة الواحدة.

واسْتُكْمِلَت الجولة بافتتاح مدرسة الحاج فتحي إسماعيل فايد للتعليم الأساسي بقطور والمقامة علي مساحة 1976.66 متر مربع بإجمالي تكلفة 6.9 مليون جنية ومجهزة لاستقبال 500 طالب وطالبة، حيث استمع المحافظ إلي شرح تفصيلي من المهندس ناصر حسن، الذي أوضح أن المدرسة تتكون من خمسة أدوار وفناء كبير مزود بملعب إلى جانب فناء مخصص لمرحلة رياض الأطفال.

ويوجد بالمدرسة 9 فصول دراسية إلى جانب فصلين رياض أطفال بإجمالي 11 فصل، كما تشمل المدرسة غرفة مصادر، غرفة مجالات، غرفة كمبيوتر، مكتبة، معمل، غرفة طبيب، غرفة أخصائي نفسي واجتماعي و5 دورات مياه.

افتتاح مدارس جديده استعدادا للعام الدراسي الجديد

كما افتتح الدكتور رحمي، مدرسة سندبسط الإعدادية بنات بزفتى بإجمالي تكلفة 4.9 مليون جنيه وتتكون من 5 طوابق على مساحة 2666 متر مربع، وتحتوي على 14 فصل.

واختتمت الجولة بافتتاح مدرسة ميت حبيب للتعليم الأساسي بسمنود والمقامة علي مساحة 5726.9 متر مربع بتكلفة 20.2 مليون جنية، حيث أوضح المهندس مصطفى شعبان أن المدرسة تحتوي على 66 فصل موزعة على 5 أدوار.