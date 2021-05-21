بعد الكشف عنها رسميا.. تجهيزات فورد F-150 كهربائية بالكامل 2022

على مدى الأشهر العديدة الماضية، تم الإعلان عن طرح الموديل الجديد من فورد F-150 Lightning، كأول سيارة فورد F-150 كهربائية بالكامل؛ المُقرر إطلاقها في ربيع عام 2022 وسيتم بناؤها في مركز Rouge Electric Vehicle Center الجديد.

وبالأمس القريب؛ كشفت فورد رسميًا عن سيارتها الكهربائية F-150، وجاءت محملة بميزات تكنولوجية رائعة، تتميز بالقوة والتصميم الفريد؛ وخلال السطور التالية رصد لأبرز التجهيزات الخاصة بسيارة فورد F-150 كهربائية بالكامل موديل 2022.

يأتي الموديل الجديد بتصميم محرك مزدوج «محركين داخليين كهربائيين» بقوة تصل إلى 563 حصانًا و775 رطلًا من عزم الدوران، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ساعة في غضون 4.4 ثانية.

وتأتي بمجموعتين مختلفتين من البطاريات - نموذج النطاق القياسي الذي يوفر 230 ميلًا من المدى، أو نموذج النطاق الممتد المصنف على أنه 300 ميل بين الشحنات.

البطارية مقاومة للماء ومغطاة بألواح انزلاقية متعددة تحميها في أثناء القيادة على الطرق الوعرة، كما تتميز بشواحن ثنائية مدمجة هي الأولى من نوعها في الصناعة، بالإضافة إلى إطار الإضاءة الجديد كليًا، مصنوع من أقوى فولاذ تم استخدامه على الإطلاق في F-150.

شاحن السيارة مزود بشاحن جهد 240 فولت قادر على الشحن بسرعة تصل إلى 21 ميلًا في الساعة، إلى جانب شاحن قياسي بمنفذ الحائط، ويمكن للشاحنة شحن 19.2 كيلو وات في الساعة، ما يجعلها من 15 إلى 100 في المائة في 8 ساعات.

تأتي جميع طرازات F-150 Lightning قياسية مع دفع رباعي بدوام كامل وتعليق خلفي مستقل، وقادرة على سحب ما يصل إلى 2000 رطل من الحمولة الصافية، وسحب ما يصل إلى 10000 رطل.

كما تأتي السيارة بميزة «Ford Intelligent Backup Power» الجديدة، عند توصيله بالمنزل، يمكن أن يتضاعف تلقائيًا كمولد في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وعند الشحن الكامل، يمكن للشاحنة تشغيل منزل بأكمله لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، عند استخدام نحو 30 كيلو وات في الساعة يوميًا، أو ما يصل إلى 10 أيام في حالة استخدام طاقة أقل، وستقوم بإخطار المالك تلقائيًا عندما ينخفض ​​مستوى طاقتها عن واحد الشحنة الثالثة، ما يمنحهم خيار إيقاف تشغيله أو الاستمرار في استخدامه.

ستتميز الشاحنة بثلاثة تصاميم مختلفة للشبكة، إلى جانب لوحات تشغيل معاد تشكيلها وغطاء منحوت يقلل من السحب، بالإضافة إلى عجلات فريدة مقاس 18 أو 20 أو 22 بوصة، اعتمادًا على الطراز.

داخل الكابينة، تتميز سيارة فورد بشاشة المعلومات والترفيه مقاس 15.5 بوصة المستخدمة حاليًا في Ford Mustang Mach-E في مستويي Lariat وPlatinum، ونظام Pro Trailer Hitch Assist الجديد تلقائيًا في الوظائف، مثل التوجيه والفرامل والخانق في أثناء التوصيل.