سيارات «فورد وجاجوار» كهربائية فقط بحلول عام 2030

تعهدت شركتا «فورد وجاجوار» بالتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل خلال العقد المقبل، وقالت فورد إنها ستستثمر مليار دولار في مصنع للسيارات الكهربائية بأوروبا لتصبح كل سيارات الركوب التي تصنعها الشركة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

أما جميع طرازات جاجوار ولاند روفر فستكون متوفرة بنسخة كهربائية بحلول العام نفسه، ضمن خطة جاجوار لاند روفر للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2039.

وقالت شركة تصنيع السيارات، إن ماركة جاكوار لاند روفر، في بيان اطلعت«الوطن» على نسخة منه إنها ستصبح سيارات جاكوار كهربائية بالكامل، وذلك بحلول عام 2025.

وأضافت الشركة في بيانها: إنها ستطلق نماذج كهربائية لمجموعة سيارات جاكوار ولاند روفر بالكامل بحلول عام 2030.

وأكدت الشركة إنها ستبقي جميع مصانعها الثلاثة البريطانية مفتوحة كجزء من استراتيجيتها الجديدة لكنها أسقطت خططًا لبناء نسخة كهربائية من صالونها XJ في مصنع Castle Bromwich ، ما يعني أن الموقع سيتوقف في النهاية عن صناعة السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تييري بولوري، إن المصنع سيركز بدلاً من ذلك على الأنشطة "غير الإنتاجية" على المدى الطويل، دون إعطاء تفاصيل.تخطط الشركة لإنفاق حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا على التكنولوجيا الجديدة لسياراتها.

مؤكدا أن هذه خطوة كبيرة لجاكوار لاند رور، لكن الحقيقة هي أن لديها خيارات قليلة، مثل الشركات المصنعة الأخرى، تتعرض لضغوط لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أسطولها، حيث تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في أوروبا وأماكن أخرى.

في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات محركات الديزل، التي تنتج بشكل عام ثاني أكسيد الكربون أقل من محركات البنزين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه على المدى الطويل، تريد حكومة المملكة المتحدة، حظر بيع جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بالكامل، اعتبارًا من عام 2030. وتتحرك الحكومات في البلدان الأخرى في نفس الاتجاه العام.

وأشار فى بيانه إلى أن المشكلة هي أن السيارات الكهربائية تكلف أكثر من الطرازات التقليدية في التصميم والبناء، ما يعني أنه من الصعب حاليًا تحقيق ربح منها، ويمكن للمصنعين الكبار ضخ الأموال في حل المشكلة الآن، ويأملون في الاستفادة من وفورات الحجم لاحقًا.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت بأنها ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030.

شركة FORD EUROPE تصنع سيارات الكهربائية

وقالت شركة فورد، إنه بحلول منتصف عام 2026 ، ستكون 100٪ من مجموعة سيارات الركاب في أوروبا قادرة على إطلاق انبعاثات صفرية، أو كهربائية بالكامل أو هجينة تعمل بالكهرباء؛ الانتقال إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.

وأضافت الشركة، إنها ستكون مجموعة سيارات فورد التجارية في أوروبا قادرة على إطلاق انبعاثات صفرية بنسبة 100٪، أو كهربائية بالكامل أو هجينة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2024؛ من المتوقع أن تكون ثلثي مبيعات المركبات التجارية كهربائية بالكامل أو هجينة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2030 موضحة أنها مفتاح أعمال سيارات فورد التجارية الرائدة في أوروبا للنمو والربحية في المستقبل، مدعومًا بالمنتجات والخدمات الجديدة وتحالف فورد الاستراتيجي مع فولكس فاجن ومشروعها المشترك Ford Otosan

وفي نفس السياق قالت علامة السيارات الفاخرة بنتلي موتورز، المملوكة لشركة فولكس فاجن الألمانية، في نوفمبر، تشرين الثاني، إن مجموعتها ستكون كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، وفي الشهر الماضي قالت جنرال موتورز إنها تهدف إلى أن يكون لديها خط انبعاثات خالٍ من العادم بحلول عام 2035.