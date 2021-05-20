«خارجية فلسطين»: القدس أكدت أنها ليست للبيع ولا سلام على حساب الشعب

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن القدس ردت ببلاغتها على من قال إنه بإمكان صنع السلام في الشرق الأوسط دون حساب الفلسطينيين وعلى حساب الشعب، مؤكدة أنها ليست للبيع، حيث ردت على من طالب بتقسيم الأقصى لتدل على أن الأقصى والقيامة مرابطين لا يأبهون بوعد من لا يملك لمن لا يستحق، مشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف وكذلك الدور الهام للوصاية الهاشيمة للمملكة الأردنية في المدينة.

وأضاف «المالكي» خلال اجتماع للأمم المتحدة بثته فضائية «سكاي نيوز عربية» اليوم، أن الفلسطينيين رضوا بالشرعية الدولية والقانون الدولي حكم لحل قضيتهم والعمل السياسي مع المقاومة الشعبية السلمية لتكون طريقا لحل القضايا بشكل نهائي للوصول لمعاهدة سلام تنهي الاحتلال والصراع، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترواغ منذ احتلال أوسلو وهي لا تؤمن بحل الدولتين مع مواصلتها سياسة الضم والاستيطان في الأراضي المحتلة للتقويض مع إصدار القوانين العنصرية وقد عزلت قطاع غزة عن الوطن والعالم وخرقت جميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية المعقودة معها، لافتا إن القانون الدولي حجر الأساس للمجتمع الدولي، محذرا أن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يحثها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون.

وشدد على أنه آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ومقدساتها ومستقبلها ووجودها.

وتابع: «آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من ممارسته حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».