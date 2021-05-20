«منير حنا» يتصل برئيس أساقفة القدس للاطمئنان على الأوضاع في فلسطين

أجرى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اتصالا هاتفيًا، بالمطران حسام ناعوم رئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط، للاطمئنان على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر الهجمات المتكررة التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة، من بينها حي الشيخ جراح الذي تقع فيه الكنيسة الأسقفية بالقدس.

وأعرب المطران منير خلال المكالمة عن ألمه مما يحدث في فلسطين، مؤكدًا تضامن المصريين الكامل مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه؛ قال رئيس أساقفة القدس إن الشعب الفلسطينى يقدر ويثمن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإعادة إعمار غزة، مضيفًا: الأوضاع هنا صعبة إذ نصلي من أجل سلام عادل يعطي الفلسطينيين حقهم في العيش كدولة مستقلة.

وتابع رئيس الأساقفة «ناعوم»: أن الكنيسة الأسقفية بالقدس قامت بمبادرة لجمع التبرعات، لإعادة إعمار غزة ودعم مستشفى الكنيسة الأسقفية «الأهلي» بغزة، ويستقبل عدد كبير من المصابين.