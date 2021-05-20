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عميد زراعة إسكندرية ناعيا سمير غانم: الله يرحمه أحد أبرز خريجي الكلية

كتب:

أحمد أبوضيف
06:12 م | الخميس 20 مايو 2021
الفنان سمير غانم

الفنان سمير غانم

نعى الدكتور محمد بهي عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، إثر إصابته بفيروس كورونا بأحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأضاف «بهي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ستصدر نعيا للفقيد، لأنه كان طالبا بالكلية، بالإضافة إلى أنه أحد الطلاب الذين شاركوا مسرح الكلية وقت دراسته ودفعته عام 1969، مؤكدا أن الكلية فقدت أحد رموزها العظماء المتميزين، الذين تركوا بصمة مشرفة بأعمالهم الخالدة.

وقال عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ناعيا الفقيد: «الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، كان محبوبا، وسيرته بين أصدقائه بالخير مستمرة»، مؤكدا أن الكلية بصدد إصدار نعيا رسميا وكذلك الجامعة، بصفته أحد أبناء الكلية الذين درسوا فيها.

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