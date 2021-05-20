آخر لقاء مع الفنان سمير غانم: «عمري ما توسطت لبناتي عند مخرج»

توفي الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، وكان آخر لقاء حواري له قبل رحيله مميزًا، حيث قال فيه إنه يعتبر المسرح بيته الأساسي حتى بعد ظهوره في الكثير من الأعمال الدرامية والفنية المختلفة، لافتا إلى أنه بعد حدوث بعض الأزمات بعد ظهور الفنان أشرف عبد الباقي عليه وممثلي «مسرح مصر»، إلا أنه يرى أن عبد الباقي وفرقته نالوا إعجابه «خد نجوم شباب طالعين جداد هايلين وحلوين أوي، وفيهم اللي واخد سكتي في الكوميديا، وأنا بفتخر بيهم».

وأضاف «غانم»، خلال حواره الأخير الذي أجراه معه الدكتور عماد دبور، والمذاع على فضائية «الوطنية الأولي»، القناة التابعه للتلفزيون الرسمي التونسي، أنه يعتبر المسرح فكرة، وكان دائما ما يطلب من المؤلفين أن يحكوا له قصة العمل في 3 كلمات فقط، «ربنا أداني موهبة الارتجال، ودي صعبة جدا أنك ترتجل وتطلع برة النص لكن مش أوي علشان متربكش المشاهد».

أهم تصريحات سمير غانم في لقائه الإعلامي الأخير:

- أقسم بالله عمري ما كلمت مخرج علشان يجرب دنيا أو إيمي إطلاقا، والفن مفيهوش واسطة.

- دنيا وإيمي ساعات بيطلبوني كضيف شرف في الأفلام أو المسلسلات وبروح، وإيمي بالذات علاقتها بيا فظيعة ودايما بقولها خليكي قاعده مع زوجك، وفاجأتني بالتمثيل.

- مسرحيتي «موسيكا في الحي الشرقي» كنت بتفرج عليها واستغربت، قولت إيه اللي أنا بقوله ده، وافتكرت الذكريات.

- فشلت في كلية الشرطة ولما بقابل صحابي الضباط كانوا بيقولولي أنت ربنا بيحبك.

- فرقت في مادة واحدة، لو كنت نجحت فيه كنت اتنقلت لسنة ثانية وكان زماني بقيت الفريق سمير غانم.

- رد على مذيع البرنامج عندما طلب منه ساعته كهدية قائلا: «فكرتني بنكته عبد الرحمن خوجه لما كان قاعد مع أحد الأمراء وعجبته ساعته، قاله عجباك، قاله أه، قاله الساعة أتية لا ريب فيها».

- جورج سيدهم كان خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس زيي، وأنا مفهمش أي حاجة في الزراعة.

- أول مسرحية اشتغلها في السعودية بعد قرار حضور السيدات للمسرح والظهور عليه كانت اسمها «سيبوني أغني»، ومكنش في بالي أنها تشتغل كده في السعودية كسرت الدنيا.

- بنتي دنيا ورثت الغناء مني وورثت أني لما بغني مش بنشز، وجذبني صوتها لأني لما لقيت صوتها كده صورتها وهي في كي جي 1، وساعتها غنت أعطني الناي وغني، وعيني دمعت.

- لما بفتكر حاجة تمسني أو عيلتي أو افتكرت والدتي أو والدي بدمع، ووالدي كان بيحب دايما يجي معايا تونس وأنا رايح.

- إسعاد يونس من اكتشافاتي وصديقة زوجتي دلال عبدالعزيز، ودخلت معايا دور في المسرح ومكنش دورها وقدمها ليا جورج سيدهم.

- دلال من أقوى ممثلات جيلها وهي قوية في التمثيل، ولما بتعمل دور في المسلسل لازم تعمل علامة.

- طلعوا الشائعات علينا إننا اتطلقنا كذا مرة، وكذا مرة يطلعوا عليا شائعات بالمرض والموت.

- أنا بكره التكنولوجيا الجديدة، لا ليا في الفيس ولا في البوك.