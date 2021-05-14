رفض زواج ابنته فارتكب مجزرة.. التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة القليوبية»

خلافات سابقة يزيد عمرها عن عام ونصف العام، أدت إلى طلاق «ف. ل» البالغة من العمر 35 عامًا من زوجها، إلا أنّ الطلاق لم يمنع الخلافات بينهما التي كانت تتجدد بين وقت وآخر، حتى انتهت بجريمة ارتكبها طليقها وراح ضحيتها اثنين وأصيب 4 آخرين.

المتهم ينتقم من طليقته

خلاف أخير نشب بين «ف. ل» وبين طليقها، بعدما تقدم أحد الشباب لخطبة ابنتهما، حيث رفضه والدها، إلا أنّ رغبته كانت عكس رغبة طليقته وأبنائه، ليقرر منع الزيجة على طريقته، فأحضر سلاحًا ناريًا «طبنجة» وذهب إلى منزل أسرة طليقته، وفور دخوله فتح عليهم النار جميعًا، فقتل نجلته «ص. م» البالغة من العمر 18 عامًا، بعدما أطلق عليها 4 رصاصات في أماكن متفرقة من جسدها، كما قتل شقيق طليقته ويدعى «أ. ل» ويبلغ من العمر 45 عامًا بعدما أصيب بطلقة في رأسه.

لم يكتف المتهم بقتل نجلته وخالها، وإنما أطلق النار على جميع الموجودين في المكان، فأصاب نجله الآخر وطليقته ونجل شقيقها، لينقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بعدما فر هاربًا فور تنفيذ جريمته.

الأمن في موقع الحادث

فور ورود بلاغ إلى مركز شرطة الخانكة بالحادث، انتقلت قوة منه إلى موقع الجريمة ليجدوا أسرة قتل منها شخصين وأصيب 4 آخرين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوصلت التحريات إلى أنّ القاتل هو طليق إحدى المصابين، ارتكب جريمته لخلافات بينهما ثم فر هاربًا.

النيابة تتولى التحقيق وتستعجل تحريات المباحث

تولت النيابة التحقيق في الواقعة بعدما تم إخطارها بها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، كما أمرت باستعجال تقارير الصفة التشريحين للمجني عليهما، والاستماع لأقوال المصابين واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة للكشف عن أي ملابسات جديدة.