«عميد زراعة الإسكندرية» يكشف عن تفاصيل مشوار سمير غانم بمسرح الكلية

كشف الدكتور محمد بهي، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل مشوار الفنان سمير غانم بالكلية، والذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وقال محمد بهي: «الكلية عام 2017، في اليويبل الذهبي لها، كرمت الفقيد ونشرت سيرته الذاتية في كتاب اليويبل وقتها، كان من رموز الكلية الذين درسوا بها تقديرا لدوره ومكانته في إثراء للنشاط الفني بالكلية فترة دراسته».

وأضاف أن سمير غانم التحق بكلية الزراعة آواخر الخمسينات، وقام بالاشتراك مع الفنان وحيد سيف، أحد الدراسين بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في نفس التوقيت، في تأسيس فرقة مسرحية على مسرح كلية الزراعة «الأوتوليا»، ومن خلال اشتراكه بالدروات الزراعية تعرف على الفنان جورج سيدهم بجامعة عين شمس، وقام بتكوين فريق ثلاثي أضواء المسرح، بوجود الفنان عادل نصيف، بكلية زراعة جامعة الإسكندرية، في بداية تكوين فريق ثلاثي أضواء المسرح.

بهي: الفنان سمير غانم له سيرة عطرة ..واحد رموز الكلية

وأوضح عميد كلية الزراعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فريق ثلاثي اضواء المسرح، في بداية تكوينه كان سمير غانم وجورج سيدهم وعادل نصيف، وبعد ذلك سافر الفنان عادل نصيف للخارج للحصول على درجة الدكتوراة، وحل مكانه الفنان الضيف أحمد.

وتابع: «تمتع الفنان بسيرة وسمعة طيبة في الكلية استمرت حتى وقتنا الحاضر، وكان له أعمال عديدة على مسرح الكلية».

ونعى عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الفنان سمير غانم، موضحا أن الفقيد كان أحد الطلاب الذين درسوا بالكلية ، وقام بالدراسة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وكان مشاركا بمسرح الكلية وقت الدراسة، مؤكدا أن الكلية فقدت أحد رموزها العظماء المتميزين الذين تركوا بصمة مشرفة بأعمالهم الخالدة.

وقال عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية: «الله يرحمه ويغفرله ويسامحه كان محبوبا وسيرته بين أصدقائه بالخير مستمرة، الكلية بصدد إصدار نعي رسمي وكذلك الجامعة، بصفته أحد أبناء الكلية الذين درسوا فيها».