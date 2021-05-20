تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز بعد وفاة الفنان سمير غانم

تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وفاة الفنان سمير غانم، غير مستقرة بشكل كبير، نظرا لابتعادها عن مكان مكوث الفنان سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا منذ قليل.

علمت «الوطن»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز حتى الآن، لم تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكونها ترقد في مستشفى آخر عن مستشفى سمير غانم، ويمنع عنها الزيارة لإصابتها بفيروس كورونا، وأن مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية.

تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد وفاة الفنان سمير غانم: ليس لديها علم

ليس من المؤكد حتى الآن، ان يجري إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بحالة وفاة زوجها، حتى لا تتأثر حالتها الصحية، حيث أنها غير مستقرة، ويزداد التعب عليها بسبب زيادة وزنها.

وأشارت مصادر طبية لـ«الوطن»، إلى أن الأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب وعدم الاستقرار.

وقال المصدر، إنها تعاني من فشل رئوي، وأن حالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، أول من اصيبت بفيروس كورونا المستجد من العائلة، حيث أنها أصيبت خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، وإثره أصيبت والدتها دلال عبدالعزيز، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر إبريل الماضي، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.

وخلال الأيام الماضية، خرجت عدد كبير من الأخبار، تنشر معلومات خاطئة عن الحالة، وهو ما جعل رامى رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، يخرج ويكذب تلك الأخبار، ومن بينها أخبار توقف جسد الفنانة دلال عبدالعزيز وسمير غانم، ومن المقرر أن يشيع جثمان سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي، غدا.