تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز بعد وفاة سمير غانم: خطرة

قالت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج به الفنانة دلال عبدالعزيز، ومشرفا على حالتها الصحية، إنها تعاني من فشل رئوي، أفقدها القدرة على التنفس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي (سباب)، موضحا أن هذا الوضع على هذا الجهاز لفترة طويلة، يعني عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وتراجع نسبة الأكسجين في الدم.

وأكدت المصادر، أن ذلك يعاني تليف الرئتين تدريجيا، موضحا أن ذلك تأثيره أعلى على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمدخنين.

وأوضحت المصادر، أن استمرار الفنانة دلال عبدالعزيز على هذا الجهاز لفترة طويلة، يعني فشل أجهزة التنفس في القدرة على العودة لحالتها الطبيعية.

أسباب وفاة الفنان سمير غانم

وتوفى قبل قليل، الفنان سمير غانم، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت مصادر في المستشفى، إن الفنان سمير غانم كان يعاني من مشاكل صحية في الكلى، تضاعفت وتفاقمت نتيجة الإصابة بكورونا، موضحا أن هذا الفيروس يدخل على الأعضاء المريضة، أو التي تعاني فيؤدي لتفاقم حالتها وتأخيرها.

لحظة وفاة الفنان سمير غانم

وأكد المصدر أن الفنان سمير غانم، توفى في حدود الساعة الخامسة عصر، بعد أيام من دخوله في غيبوبة تامة، نتيجة الفشل الكلوي وكذلك تليف الرئة، ما كان سببا في وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ويعد الفنان سمير غانم أحد أشهر الفنانين في مصر، وتميز بخفة ظله وأعماله التي حفرت في أذهان الجماهير لجدية محتواها.