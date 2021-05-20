المنشآت السياحية: تراجع الإيرادات بنسبة 60% بسبب الغلق 9 مساء

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مواعيد غلق المطاعم ستكون حتي نهاية الشهر الجاري في التاسعة مساء على أن تستمر خدمتي الديلفري والتيك أواي طوال اليوم، وأضاف في تصريحه لـ«الوطن» أن الغرفة ستنبه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الالتزام بتلك المواعيد وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية وقواعد التشغيل.

تراجع الإيرادات

وأشار المصرى إلي أن استمرار غلق المطاعم لمدة تزيد عن الـ3 أسابيع خلال شهر مايو قلل من الإيرادات التي كانت تحققها المنشآت السياحية في تلك الفترة من العام بنسبة تزيد عن 60%، لافتا إلى أن الإيرادات المحققة حاليا لا تكفي لدفع تكاليف التشغيل اليومية ورواتب العاملين ومصروفات الكهرباء والغاز الطبيعي والصيانة.

تعديل مواعيد الغلق خلال الصيف

وأشار إلى أن الغرفة طلبت عقد لقاء مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال الأسابيع المقبلة لمطالبته بضرورة تعديل مواعيد غلق المطاعم خلال فصل الصيف الحالي ومدها إلي الفجر خاصة مع عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، فضلا عن التراجع المتوقع في نسب الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهور المقبلة بعد بدء تطعيم أعداد أكبر من المواطنين المصريين بالأمصال المضادة لكورونا.

وحددت الحكومة مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف في الواحدة صباحا مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية.

استثناء مطاعم شرم الشيخ والغردقة

وأوضح المصري، أن المطاعم السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لن تغلق أبوابها خلال شهر مايو الجاري في التاسعة مساء بل سيستمر عملها حتي الثانية عشر صباحا وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن غالبية المتواجدون بتلك المدن هم من السياح الأجانب وإغلاق المحال في التاسعة مساء يعطي انطباعا سيئا لدي السياح عن نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر وهو ما قد يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، علاوة على أن غالبية المتواجدين بتلك المدن تلقوا الأمصال المضادة لكورونا.