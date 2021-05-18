المنشآت السياحية: المطاعم تعود لمواعيد الإغلاق الصيفية الأحد 

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم ستعود بداية من الأحد المقبل، لتنفيذ مواعيد الإغلاق الخاصة بفصل الصيف، وهي الواحدة صباحا، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية، لافتا إلى أن قرارات إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية بصورة استثنائية في التاسعة مساء، التي أصدرها مجلس الوزراء قبل نحو 10 أيام، لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال إجازات عيد الفطر المبارك، ستنتهي يوم السبت المقبل، وستعود الأمور إلى طبيعتها، بخصوص مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية.

عودة المطاعم للعمل حتى الفجر

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغرفة ستطالب بعقد لقاء خلال الأسابيع المقبلة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك لإعادة النظر في مواعيد غلق المطاعم السياحية حاليا، خاصة مع عودة الحركة السياحية من الدول العربية.

وطالب بضرورة مد مواعيد عمل المطاعم حتى الثالثة أو الرابعة فجرا، نظرا لأن السائح العربي، يفضل تناول العشاء والسهر بالمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن فارق الساعتين بين مواعيد الغلق الحالية والمواعيد التي تطالب بها الغرفة، لن يكون سببا في انتشار فيروس كورونا، لا سيما أن غالبية المنشآت والمطاعم السياحية، ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

المحافظات السياحية

وأوضح المصري أن استثناء المطاعم والمحال بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، من قرارات الغلق الاستثنائية في التاسعة مساء، ومد عملها حتى بعد منتصف الليل خلال إجازات عيد الفطر المبارك، حافظ على الصورة الذهنية الجيدة لتلك المدن خاصة شرم الشيخ والغردقة أمام السياح، وأوصل رسالة للعالم، بأن الحياة في المدن السياحية المصرية تسير بشكل طبيعي، دون أي إجراءات احترازية وأن تلك المدن آمنة صحيا.

وأكد المصري أن الغرفة تأمل في أن تشهد الفترة المقبلة من العام الجاري، تحسنا في نسب الإقبال على تناول الطعام بالمطاعم السياحية، خاصة مع تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا، وبدء تطعيم فئات كثيرة من المصريين، فضلا عن عودة السياح العرب لزيارة مصر.