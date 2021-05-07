رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: إشغالات الفنادق صفر تزامنا مع إجازة العيد

أكد علي كامل منصور رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أنه لا يوجد إشغالات بالفنادق تماما، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المقبلة، وإشغالات الكافتيريات والمطاعم لم تتخطى الـ 10%.

«بأمر كورونا».. شواطئ رأس البر مغلقة للعام الثاني على التوالي

نرجو أن لا يصبح الموسم السياحي كسابقه

وقال منصور في تصريح لـ «الوطن»: نتمنى أن لا يكون الموسم السياحي هذا العام كالعام الماضي، وأن يتم حل أزمة مستأجرين الكافتيريات برأس البر.

عاجل.. الحكومة تنفي عدم توافر المياه اللازمة لزراعة «الدلتا الجديدة»

عضوا مجلس النواب يتدخلا لمناقشة الأزمة

التقى النائب ضياء بصل في وقت سابق بمستأجري كافيهات وشواطئ رأس البر، لبحث أزمة مزاد التأجير، وبحث أزمة طرح مواقع بلاجات رأس البر للإيجار، في حضور النائبة ايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط.

مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم بعد قرار رئيس الوزراء

وأكد المستأجرين أنهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وجائحة كورونا، أنهم قاموا باستئجار الكافيهات لمدة 3 سنوات، وتعرضت الشواطئ للغلق بعد قرار رئيس الوزراء، وتحمل أصحاب الكافيهات أعباء مالية كبيرة في فترة الغلق، مطالبين بضرورة المد لهم سنة إيجارية إضافية.

وأكد النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب والنائبة ايفلين متى بطرس تضامنهم الكامل مع أصحاب الكافيهات، وأن الحق الأصيل للدكتورة منال عوض محافظ دمياط يمنحها سلطة المد سنة إيجارية مراعاة لظروف المستأجرين، وحفاظا على المصلحة العامة.

وأضاف ضياء أن غالبية الهيئة البرلمانية لمحافظة دمياط سواء أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، متضامنين مع مطالب المستأجرين.

اقرأ أيضا:-

جوامعنا.. مسجد المعيني تحفة أثرية عمرها 711 عاما

مهندس مصري في الهند منذ 6 سنوات.. سافر للدراسة وكورونا يمنعه من العودة