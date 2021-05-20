لبنى عسل تنعى سمير غانم: «عزيز وغالي على كل بيت مصري وعربي»

نعت الإعلامية لبنى عسل، الفنان الكبير سمير غانم، الذي غيبه المرض، اليوم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض، «لا نملك غير أننا ندعيله بالرحمة والمعغفرة، هو عزيز وغالي على كل بيت مصري وعربي».

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها لبرنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفنان الراحل سمير غانم، قدم الكثير من الأعمال الفنية والدرامية التي ستظل محفورة في أذهان الجميع على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أنه أثناء تحضير طاقم عملها كلمة نعي الفنان الكبير سمير غانم، لم يستطيعوا تقديم كل ما قدمه «غانم» من أعمال درامية وأفلام ومسرحيات وفوازير، وكثير من الأعمال الباقية لسرده أمام الجمهور، «وجوده في أي مشهد حتى لو متكلمش، بيضحكنا».

وتابعت: «عزاؤنا لأسرته ومحبيه، وخسرناه ولكن دايما هيكون حاضر معانا بأعماله القيمة والمهمة، والشركة المتحدة أعلنت مشاركة أعماله على قنواتها الحياة دراما احتفاء وتخليدًا لذكراه، هنشوفه دايما ولن ننساه».

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالمرض، لا سيما أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.