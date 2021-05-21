«تعليم الجيزة» تحصد 9 مراكز في مسابقة التربية الموسيقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، فوز إدارة بولاق الدكرور التعليمية بالمركز الأول في مرحلة رياض الأطفال، وفوز إدارة أبو النمرس التعليمية بالثاني، وإدارة 6 أكتوبر التعليمية في المركز الثالث، وفازت بالمركز الخامس إدارة كرداسة التعليمية، في مسابقات الشتاء لتوجيه عام مادة التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسى2020/2021.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه في المرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول إدارة الهرم التعليمية، والرابع إدارة العمرانية التعليمية، وفي المرحلة الإعدادية فاز بالمركز الأول إدارة جنوب الجيزة التعليمية، والثانى إدارة العمرانية التعليمية، كما فازت إدارة بولاق الدكرور بالمركز الأول للفنون البيئية.

وفي سياق منفصل؛ كثفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، وأوضحت المديرية أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد مجدي الجيار، وكيل المديرية، أنه سيتم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحانات، موضحًا أنه سيتم تعقيم اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات، وسيتم عقد الامتحانات ورقيًا في المدارس، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد بشكل جيد وعدم التوتر قبل الامتحانات.

وأضاف «الجيار» في تصريحات له، أنه تم الإعلان عن جدول الامتحانات وسيتم عقد الامتحانات منصفلة وليست مجمعة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على جميع موجهي المواد، بضرورة تطبيق كل المعايير التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وضع أسئلة الامتحانات.

وتابع وكيل تعليم الجيزة أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير العملية الامتحانية في جميع المدارس، والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على حلها فورًا.