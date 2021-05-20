«تعليم الجيزة»: لا مشاكل في الامتحانات التكميلية.. وإعلان النتيجة قريبا

قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن 2024 من طلاب الصف الأول الثانوى، أدوا الامتحان التكميلي للصف الدراسي الثاني في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات، مؤكدة أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مراقبة ومؤمنة جيداً، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن 1114 من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا الامتحان التكميلي في مواد اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفيزياء والجغرافيا، وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة كتعقيم وتطهير المدارس بشكل يومي، وقبل وبعد أداء الامتحان.

«الجيار»: عدم دخول أي فرد للامتحان بدون ارتداء الكمامات الطبية

وأكد «الجيار»، ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية والحد من التكدس والتزاحم لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على عدم دخول أى فرد بدون إرتداء الكمامات الطبية.

من جانبه، كشف ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية في محافظة الجيزة، أن الامتحانات التكميلية سارت بشكل منتظم دوي أي مشكلات، موضحاً أن تصحيح الامتحانات يتم أول بأول في جميع المدارس تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان التكميلي يعقد للطالب الذي حصل على أقل من 25% في مادة أو أكثر، لافتاً إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وفي سياق منفصل، شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الصف الثالث الإعدادي، والصف الثالث الثانوي، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات التي تعقد في شهر يونيو المقبل ويوليو المقبل بالنسبة للثانوية العامة، وأوضحت المديريات أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية، بجانب تخصيص فريق تطوير تكنولوجي في الإدارات التعليمية وذلك بهدف مساعدة الطلاب وحل أي مشكلات تقنية تعطلهم عن أداء الامتحان التجريبي لشهر مايو الجاري.