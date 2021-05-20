نبيلة عبيد تنعى سمير غانم: «اللي بيروحوا مش هيتعوضوا ولا هيجي زيهم»

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، مؤثرة للغاية، لا سيما أنهما كانا جيران، يسكنان في عقار واحد، «هو كان مخلص لفنه وأصحابه ومحبيه وأعماله، وكان صادق، عمري ما سمعته قال حاجة أو كلمة».

وأضافت «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية «لبني عسل»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه كان مثالا يحتذى في الالتزام بكل أعماله الدرامية، صادقا في مشاعره التي يظهرها أمام مشاهديه على التلفاز، «وفاته بالنسبة لينا صدمة، ربنا يقوي بناته ودلال على فراقه، صدمة كبيرة أوي».

وأوضحت أنه أثناء تواجده في منزله، كانت دائما تتواصل معه، وبشكل يومي للأطمئنان عليه وصحته، «حتى لو مكنش بيظهر كنت بتكلم في التليفون أطمن عليه، وكان دايما بيقولي كلام وأفيهات تضحكني، ودايما بقول اللي بيروحوا مش هيتعوضوا، ومش هيجي زيهم أبدا، ودي إرادة ربنا هنعمل إيه».

وغيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بمرضه.

كان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالمرض، لا سيما أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.