برلماني من القليوبية يرسل مستلزمات طبية وأدوية لقطاع غزة 

أرسل الدكتور سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب «مستقبل وطن» بمحافظة القليوبية، سيارة نقل محملة بأدوية ومستلزمات طبية، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، دعماً للمصابين في القطاع، واستجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تتضمن المعونة الطبية مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، لدعم المستشفيات الفلسطينية، معرباً عن تأييده لكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تدرك جيداً أهمية الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة لأشقائنا في فلسطين، وترى أن هذا الأمر هو الخطوة الأهم في سبيل تحقيق السلام والاستقرار داخل المنطقة.

وطالب «حجازي» المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته تجاه الأحداث الجارية في المناطق الفلسطينية، وكذلك مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف عمليات القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني فوراً، وقبول المساعي المصرية التي تهدف للتهدئة، وذلك حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، بجانب أنها تمثل تهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين.

ا

وفي وقت سابق، نظمت أمانة حزب «الحرية المصري» بالقليوبية، ندوة تثقيفية عن عروبة القدس ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لاستعادة أراضيه المغتصبة، بعد أن اشتعلت الأحداث الأخيرة، بسبب قرار السلطات الإسرائيلية منع الفلسطينيين من التجمع عند «باب العامود» بالمسجد الأقصى، خلال شهر رمضان الماضي، والسعي لطرد مئات الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها على مدى عقود، في حي «الشيخ جراح»، في القدس الشرقية المحتلة، ومنحها للمستوطنين اليهود.