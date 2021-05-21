بعد زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.. تفاصيل قرض السلع المعمرة من البنوك

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من القروض الشخصية، والأوعية الادخارية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم، ومنها قروض السلع المعمرة، حيث أتاحت بعض البنوك، تلك القروض مع وضع بعض الشروط.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لقروض السلع المعمرة، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادتها للمرة الخامسة خلال العام الجاري، حيث شهدت أسعار الأجهزة المنزلية بالأسواق، 4 ارتفاعات سابقة بنسب تراوحت من 30 لـ50%، وأرجع تجار بالغرف التجارية الأسباب إلى ارتفاع أسعار الشحن بأكثر من 500% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية للخامات.

تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك QNB الأهلي

يمنح بنك QNB الأهلي فرصة الحصول على قرض لشراء السلع المعمرة من خلال عدة مزايا في مقدمتها خصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكياً من حسابك الجاري أو الجاري ذي العائد، دون أي جهد، والحصول على وثيقة تأمين مجانية على حياتك تقوم بسداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

كما تقسط قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف العبء المالي، كما يتيح البنك حرية الشراء من أي متجر حسب اختيارك، وتبدأ قيمة القرض من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 150 ألف جنيه.

ويمنح البنك لعملائه مدة قرض تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا)، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة، على أن تكون الفائدة 15.25% متناقصة.

وحدد البنك عدة شروط للحصول على القرض وهي: الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه، على أن يكون سن العميل من 21 سنة وحتى 60 سنة عند تاريخ استحقاق القرض.

تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك مصر

ـ يمنح بنك مصر لعملائه قرض السلع المعمرة بحد أقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محددة).

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100%، ومدة تمويل تصل إلى 20 شهرا.

ـ كما يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض، شرط أن يكون سن العميل من 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

ـ سعر عائد تنافسي.

تفاصيل قرض السلع المعمرة من EGBANK

ـ يمنح بنك EGBANK لعملائه قرض السلع المعمرة يبدأ من 10 آلاف جنيه ويصل إلى 120 ألف جنيه، بمدة من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا).

ـ فائدة 24% متناقصة، تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض، غرامة التأخر عن السداد 1.5% .

ـ وضع البنك شروطا للحصول على القرض ومنها ألا يقل سن العميل عن 21 سنة إلى 60 سنة للموظفين، 65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه للموظفين، 3 آلاف جنيه لأصحاب الأعمال الحرة، وأخيرا حد أدنى 6 أشهر عمل.