جمعهما الفن وتاريخ الوفاة.. سمير غانم يلحق بسناء يونس في نفس يوم رحيلها

جمع القدر بين الفنانين الراحلين سمير غانم وسناء يونس في عدد من الأعمال الفنية وجمع بينهما أيضًا في تاريخ الوفاة حيث غادرا عالمنا في 20 مايو.

الفنانة سناء يونس ابنة مدينة الزقازيق والتي جمع بينها وبين صديقتها دلال عبدالعزيز الفن في مدينة الزقازيق وتتلمذا سويًا على يد الفنان الراحل محمد ريحان قبل أن تجذبهما القاهرة بأضوائها، ويستمرا في رحلة فنية طويلة.

سناء يونس التي ولدت في مدينة الزقازيق في عام 1942، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الاسكندرية، وبدأت مشوارها الفني مع فؤاد المهندس في مسرحيات (سك على بناتك، هالة حبيبتي، الأرنب الأسود)، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، منها: (الوهم الجميل، أحلام عمرنا، حرب إيطاليا)، ومن المسلسلات التي شاركت فيها (الزوجة آخر من يعلم).

اشتركت سناء يونس مع الفنان الراحل سمير غانم في بطولة مسلسل «مغامرات زكي الناصح»، وذلك منذ 31 عام تحديدًا عام 1990.

كما اشتركت سناء يونس مع سمير غانم في بطولة فيلم «اقتل مراتي ولك تحياتي» وذلك في عام 1990.

وأيضًا شاركت سناء يونس في مسلسل «كابتن جودة» الذي قام ببطولته الفنان الراحل سمير غانم مع المخرج أحمد بدر الدين وذلك عام 1986.

وكما جمع الفن بين الفنان الراحل سمير غانم والفنانة سناء يونس، جمع بينهم الموت في يوم واحد مع اختلاف السنوات حيث توفيت سناء يونس في 20 مايو 2006، بينما لحق بها سمير غانم في نفس اليوم بعد 15 عاما وتحديدًا 20 مايو 2021.