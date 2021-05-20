بمرافقة 4 قاطرات.. عبور أكبر الأوناش العائمة في العالم بقناة السويس

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الخميس، عبور الونش العائم «آسيان هيركليز 3»، الذي يُعد أكبر الأوناش العائمة في العالم، قادماً من سنغافورة، متجهاً إلى تركيا، رافعاً علم سنغافورة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتوفير جميع الخدمات الملاحية اللازمة لعبور الونش العائم، مع ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة عبوره ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد، مع مراعاة توفير 4 قاطرات مرافقة له أثناء العبور.

ويعتبر الونش من أكبر الأوناش العائمة على مستوى العالم، حيث يصل طوله إلى 106 أمتار، وعرضه 52 متراً، بحمولة قدرها 16 ألف طن.

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، فإن عبور مثل هذه الوحدات يأتي تأكيداً على ما تتمتع به قناة السويس من مزايا ملاحية وخدمات متطورة، في ظل خطة التطوير الشامل التي تتسع لتشمل المجرى الملاحي ومحطات الإرشاد ومراكز مراقبة الملاحة.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الخميس، عبور 53 سفينة عملاقة من الاتجاهين بحمولات صافية بلغت 3.3 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 21 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3 مليون طن.