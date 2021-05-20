برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب تفتح باب التطوع قريبا أمام الشباب

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة «كلنا بنساعد» ستفيد المواطن من أجل تعريفه بما تقدمه وزارة التضامن لإفادة المواطن، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بجهود رائعة.

وأضاف «فتحي»، خلال استضافته في برنامج «الحقيقة»، والمذاع على فضائية «extra news»، اليوم الخميس، أن «كلنا بنساعد» ستعمل على مساعدة المواطنين في المشاكل التي تواجههم، كما ستعمل التنسيقية في الفترة المقبلة على التعريف بالدور الذي تقدمه وزارة التضامن من أجل إيصال الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أنه سيكون هناك تكامل في السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والسلطة التشريعية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة التضامن تنسق مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية من أجل تمكن الشباب من مساعدة المجتمع.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية ستسهل إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن التنسيقية تتواصل بشكل يومي مع المواطنين من أجل حل مشكلاتهم، لافتا إلى أن هناك 32 نائبا من التنسيقية في مجلس النواب و16 نائبا في مجلس الشيوخ، موضحا أنه سيتم فتح باب التطوع الفترة المقبلة أمام الشباب من أجل المشاركة في العملية الإنتاجية التي تقوم بها الدولة.