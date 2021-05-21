علاواتك وحوافزك في شهر يوليو.. تعرف عليها

مزايا ومنح وامتيازات كثيرة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، منحها لهم قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، من بينها، العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

و«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المواد التي تضمنها قانون الخدمة المدنية التي تضمنت تفسيرات وتوضيحات للعلاوات المستحقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والتي جاءت على النحو التالي:

صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

- المادة 37 نصت على صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة «7%» من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، كما يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة «5%» من أجره الوظيفي.

- المادة 38 جاء بها أنه يجوز للسلطة المختصة الوزارة أو الهيئة التابع لها الموظف منحه علاوة تشجيعية خاصة بنسبة «5%» من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على «10%» من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

حافز للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

- المادة 39 من القانون، نصت على أنه يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، كما يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، على أن يكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة «7%» من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية وهو كما يلي :

- 25 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيهًا شهريًا للمؤهل العالي

- 75 جنيهًا شهريًا للحاصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

- 100 جنيه شهريًا للحاصل على الماجستير أو ما يعادله، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

- 200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.