مايفوتكش| قواعد صرف علاوات يوليو.. وبيع 32 قطعة أثرية مصرية اليوم

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحَّب برئيس الوزراء الأردني، وطلب نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيداً بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما في ظل تشابه الأوضاع التي تحيط بمصر والأردن، وفي ضوء تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة بصفة عامة.

حددت وزارة المالية، أمس، القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك الحافز الشهرى للموظفين والعاملين بالدولة، وشرحت الوزارة، فى بيان اليوم، كيفية احتساب العلاوة، المستحقة فى أول يوليو الجارى، لتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، على أن تكون هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو.

نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائية النجاح والرسوب لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق وزير التعليم: "كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله ونحن نتحدى هؤلاء أن يقدموا دليلاً واحدًا على ما يتشدقون به ليل نهار".

واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، لهجته العدائية والتهديدية، مؤكدا استعداد جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية في غزة "في حال اقتضت الضرورة" بالتوازي مع مساعي إعادة التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ضربت مجموعة من الانهيارات الأرضية والفيضانات جنوب اليابان، ورفعت حالة التأهب القصوى، اليوم، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر لأكثر من مليون شخص بالإجلاء.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 شوال، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقالت الإفتاء، في بيان: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا"، وأعلنت الدار، أن الخميس 4 يوليو 2019 هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

تفحمت 3 جثث فيما أصيب 6 آخرون إثر نشوب حريق بسيارة أجرة بالكيلو 62 على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة على طريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق فى الاتجاه للإسكندرية ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب، الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كشف مصدر لـ"الوطن" تفاصيل جديدة بشأن صورة الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني بمدينة ماربيلا الإسبانية، والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المصدر، إن "دياب" كان مرتبطًا بإحياء حفل زفاف سعودي في إسبانيا، حيث رافقته الفنانة دينا الشربيني في الرحلة، مضيفًا أن المطرب الكبير أحيا الفقرة الأولى من الحفل، وحضر الفقرة الثانية التي أحيتها الفنانة الاستعراضية دينا، وكان متفاعلاً معها هو ودينا الشربيني، وأوضح المصدر أن "الشربيني" فوجئت بشاب صغير متفاعل مع رقصات دينا، فسألته عن اسمه لتفاجيء بأنه "علي" نجل الراقصة دينا، حيث تبادلت معه أطراف الحديث في وجود الهضبة.

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، وعلم "الوطن سبورت" انه تم الاتفاق بين الأبيض و"عواد" على أن يحصل على راتب سنوي 13 مليون جنيه ضمن أصحاب الفئة الأولى في الفريق.

كريستيز تتحدى القوانين الدولية وتبيع 32 قطعة أثرية مصرية بمزاد في لندن

تعقد قاعة مزادات "كريستيز" اليوم الخميس مزاد لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن، في تحدي لجميع تحركات الحكومة المصرية والمجتمع الدولي الذي طالب دار المزادات بوقف بيع التراث المصري، بعدما تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.