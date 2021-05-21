وجيدة أنور: لقاح كورونا له عظيم الأثر في تقليل نسب وفيات المصابين

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا له عظيم الأثر في تقليل نسب الوفيات بين مصابي فيروس كورونا، حيث أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يقلل من الأعراض الجانبية التي تظهر على المرضي.

وأضافت «أنور»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر قامت بمجهود كبير في الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات، كما أنه ومستقبلا سيتم توقيع الكثير من الاتفاقيات بخصوص جلب المزيد من لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، «فيه تنوع في أنواع التطعيمات، ودي حاجة مبشرة».

وأوضحت أن اللقاحات دائما ما تؤثر في تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن وجود جرعة ثالثة منشطة هو مازال أمر قيد البحث من قبل كبريات الشركات العالمية، «ممكن يبقي زي الإنفلونزا الموسمية، ولغاية دلوقتي الصين بتدرس أنه يكون فيه خلط بين اللقاحات المختلف لتنويع ما تستهدفه تلك اللقاحات».

ونشرت القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على يوتيوب، مقطع فيديو أظهر الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث رافقته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسيف»، ومسؤولو وزارة الصحة.

وجرى تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث أكد مدبولي أنّ التوسع في إقامة تلك المراكز يهدف لتطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.