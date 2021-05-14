اتصور في 30 ساعة.. يسرا اللوزي تكشف كواليس أصعب مشاهد «بين السما والأرض»

علقت الفنانة نورهان، على مشاركتها في مسلسل «بين السما والأرض» الذي عُرض في شهر رمضان المنصرم، قائلة: «الكلام مكانش سهل في الأول، ومحمود الليثي إداني جملة أنا مش بس بقتل عيالي ده أنا كمان قتلت ابنها، وكانت جملة مفتاحية وأثرت فيّ».

وأضافت «نورهان» في حوارها مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أعتقد أن الشخصية التي جسدتها في المسلسل كانت تستحق فرصة تانية عشان تصلح من نفسها».

وحول نهاية المسلسل التي توفي فيها كل من كانوا في الأسانسير عدا الرضيع، أوضح ماندو العدل المخرج سر هذه النهاية، قائلا: «إحنا اتكاليين شوية وكل شوية بنقول هعمل، وبالتالي عملنا النهاية دي عشان نقولهم يلا اعملوا دلوقتي».

بدورها، قالت الفنانة يسرا اللوزي في مداخلة هاتفية بالبرنامج: «عندما عُرض عليّ المسلسل لم يكن مكتملا، ولم تكشف أبعاد كل الشخصيات في أول 5 حلقات، أما أنا فبدأت تتضح ملامح قصتي في آخر 5 حلقات».

وأضافت: «الحلقات مكانتش لسه اتكتبت في الوقت ده وناقشت المخرج كتير في التليفون، لأن شخصيتي قضيتها شائكة، وده شجعني لأني أحب أدافع عن القضية»، إذ اعترفت بأنها تحاول قتل عمرو صالح بعدما تسبب في انتحار صديقتها.

وتابعت، أن أصعب بالنسبة لها في المسلسل هو مشهد الاعتراف في الحلقة الرابعة عشرة: «قعدنا 30 ساعة نصور، وكلنا كنا متوترين بسبب المشهد ده، ورغم التعب اللي كنا فيه كان الموضوع ممتع».

كما أشاد ماندو العدل مخرج المسلسل بالفنان محمد ثروت، موضحًا: «ممثل شاطر»، وعلق ثروت قائلا: «شاف فيّا حاجات أنا مشوفتهاش خالص، ولو حد قال لي إني هعمل الدور ده قبل سنتين كنت هقوله إنت مجنون».