وكيل «عربية النواب»: السيسي أول من تحرك لوقف إطلاق النار داخل القدس

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الدور الذي لعبته القيادة السياسية، لوقف الأزمة التى شهدتها القدس على مدار الأيام الماضية، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الفلسطينين بالرصاص الإسرائيلي الغادر.

وقال «أباظة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعب دورا كبيرا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من فرنسا، أكدت حالة التأخي التى تربط الشعبين المصري والفلسطيني.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مواقف مصر دائما وأبدا، واضحة تجاه دول الجوار، والدليل فتح معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن التصرفات والمساعي الصهيونية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، هدفها طمس الهوية العربية لمدينة القدس، وعزلها عن باقي مدن دولة فلسطين.

يشار إلى أنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة (0200) فجر الجمعة 21 مايو «بتوقيت فلسطين».

وستوفد القاهرة، وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة، التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.