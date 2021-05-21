تقرير: «الزعفرانة وبنبان» أبرز مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بمصر

بعنوان «جهود الدولة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا، بشأن مشروعات الطاقة الشمسية الجارى تنفيذها بمصر.

وأوضح التقرير أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الطاقة الشمسية والتي أصبحت أحد أهم المشروعات القومية التي توفر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وتتوسع الدولة المصرية في مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية وكان أخرها توقيع الحكومة على اتفاقية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الشمسية بقدرة 50 ميجا وات بمدينة الزعفرانة في محافظة السويس.

ويمثل ذلك بداية مشروعات الطاقة الشمسية بالزعفرانة بتكلفة تصل لنحو 38 مليون يورو، حيث ستنتج المحطة نحو 90 ألف ميجا وات سنويا وبذلك ستكون أحد أهم محطات الطاقة، كما أن من المشروعات المهمة أيضا مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، إذ حصل هذا العام على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية حيث تبلغ قدرته الإنتاجية 1456 ميجا وات وهي الأكبر في العالم.

وأضاف التقرير: «أن هناك أيضا مشروع تركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية بقدرة 26 ميجا وات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومن المقرر أن تضخ 5 مليارات جنيه كاستثمارات جديدة خلال هذا العام المالي 2020-2021.

وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2022 وذلك بواقع 12% لطاقة الرياح و6% للطاقة الكهرومائية و2% للطاقة الشمسية.