تعليم كفر الشيخ تدرس إمكانية إقامة مشروع الطاقة الشمسية بالمدارس 

تدرس مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إمكانية إقامة مشروع محطات شمسية بمدارس المحافظة، ودراسة الجدوى من المشروع، من حيث أهدافه ومعايير اختيار المدارس والفرص المتاحة لإنجاحه، والتحديات التي يمكن أن تواجهه.

وعقدت وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة ذلك بحضور هالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتورة عزة الاشوح، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعبدالله الشربيني، عضو إدارة التخطيط والمشروعات، ودلال عبد الحميد البلاط، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة فوه وإيهاب عاشور رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة شرق كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع قالت كشك، إنها حريصة على تعظيم الاستفادة من المشروع بما يعود بالنفع على المدارس وتوفير المبالغ التي تدفعها المدارس في بنود أخرى تعود على المدارس، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية لها دور فاعل في هذا المشروع، مضيفة أنه في حال نجاح المشروع ستدرس إقامة مشروع مصنع تجميع وسائط الطاقة الشمسية من خلال التعليم المزدوج.

على جانب آخر استعدت المديرية للامتحانات حيث بدأت في تدقيق البيانات بعدما وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمطالبتهم بالاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والثانوية العامة، من حيث الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمباني المدرسية والملحقة، وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات، ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوي عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادي أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى، واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.