منطقة «بنبان» بأسوان الأفضل لإقامة مشروع محطات الطاقة الشمسية

قال المهندس سيد محمد فاروق، رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، إن منطقة بنبان بمحافظة أسوان، الأفضل لإقامة مشروع محطات الطاقة الشمسية؛ إذ تسطع فيها الشمس طوال العام، وجرى تخصيص 8 آلاف فدان لإنشاء محطات توليد طاقة شمسية، ويعتبر من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ومخطط توليد 2000 ميجا فولت أمبير منها، بما يمثل 90% من توليد السد العالي.

محطات جديدة تدخل الخدمة قريبا

وأضاف «فاروق» خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن العمل وصل لتوليد طاقة 1465 ميجا فولت أمبير حتى الآن، مشيرا إلى أن المحطات الأخرى ستدخل الخدمة قريبا للوصول للرقم المخطط له، مؤكدا أن البنية التحتية ستتحمل ضخ هذه الطاقة، وقبل التفكير في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء سواء الشمسية أو البخارية، لابد من وجود دراسات للشبكة، ومدى تحملها نقل الطاقة.

تكلفة محطات الطاقة الشمسية أرخص من النووية

وأكد رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، أن العالم أجمع يتجه لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الشمسية، باعتبارها طاقة نظيفة ومتجددة، وأرخص من المحطات البخارية والنووية، وتكلفة الطاقة من المحطات الشمسية يمثل نصف التوليد من المحطات الأخرى، منوها إلى أن المحطات ستصل لكامل طاقتها خلال العام الجاري.

وأشار المهندس سيد محمد فاروق، إلى أنه جرى ربط محطة بنبان للطاقة الشمسية مع شبكة الكهرباء الرئيسية في 2018، ووصل عدد الشركات المشاركة في المشروع 32، والطاقة المولدة من الطاقة الشمسية تولد على جهد 22 كيلوفولت، وجرى إنشاء 4 محطات محولات «بنبان 1، وبنبان 2، وبنبان 3، وبنبان 4».

الانتهاء من توسعة محطة «بنبان 3» نهاية يناير

ولفت «فاروق» إلى أنه بدأ رفع الجهد من 22 لـ 220 كيلو فولت، وتغذية الشبكة الموحدة الخاصة للجمهورية، والفائض يضخ لمحطة «بنبان 3»، التي جرى توسعتها بمحطة جهد 500 كيلو فولت، ومن المتوقع دخولها الخدمة نهاية يناير الجاري.

وأوضح المهندس سيد، أن عدد العمالة غير المنتظمة كان كبير خلال إنشاء المحطات، ووصل إلى 10 آلاف عامل، وحاليا تقتصر العمالة على التشغيل، ويصل عددهم حوالي 1000 فرد، منوها إلى أن محطات بنبان تتكون من 200 ألف لوح شمسي.