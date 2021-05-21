إزالة جزئية لعقارين غرب الإسكندرية: تمثل خطورة داهمة

نفذ حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة اليوم الجمعة، تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة بكل من العقار 31 من شارع إبراهيم باشا نجيب، والعقار 28 من شارع ابن مسعود وناصية شارع ابراهيم باشا نجيب والصادر بشأنها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

واهابت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالمواطنين، سرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

وتشهد محافظة الإسكندرية إنهيار العديد من العقارات خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يشير إلى كارثة كبرى قد تحدث بين لحظة وأخرى، ووفقاً لما أعلنته محافظة الإسكندرية في التقرير الختامي لنهاية العام الماضي، فإن 2400 منزل عمرها تخطى 75 عاما، وآيلة للسقوط بسبب التغيرات الجوية والظروف الأخرى.

وتعد الإسكندرية من أكثر المدن التي تنهار عقاراتها ويرجع ذلك إلى زيادة المخالفات في التشييد والتعلية بأدوار مخالفة واستخدام مواد بناء ضعيفة لاتتحمل فترات طويلة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الجو، وتزداد نسبة سقوط العقارات خاصة الآيلة للسقوط في فصل الشتاء بسبب الأمطار والعوامل الجوية، وتأثيرها على حالتها المتهالكة مما يؤدي إلى انهيارها.

وأسباب انهيار عقارات ومباني الإسكندرية على وجه الخصوص يرجع إلى سنوات سابقة، حيث تقطن الأجيال المتعاقبة من الملاك والمستأجرين مباني وعمارات قديمة انعدمت فيها الصيانة اللازمة على مدى تاريخ إنشائها، أما المباني الحديثة التي ظهرت للوجود بعد ثورة 25 يناير، في ظل غياب الرقابة الأمنية وعدم مراعاة النظريات والأسس الهندسية والعلمية المتبعة في عمليات التشييد والبناء، فمعظمها مخالف.